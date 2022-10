Calciomercato Roma, “accordo chiuso”: pronto un quinquennale

Calciomercato Roma, uragano Pinto: le cifre e i dettagli del colpo che i giallorossi stanno ormai definendo.

In questo primo scorcio di stagione la Roma ha confermato quei passi in avanti in termini di crescita e maturità che lo scorso anno avevano già messo in mostra Pellegrini e compagni. Sebbene i giallorossi siano stati costretti in diverse circostanze a far fronte ad una vera e propria emergenza, i due successi consecutivi ottenuti contro Lecce ed Inter hanno permesso ai capitolini di subodorare la zona Champions League.

Tuttavia, Tiago Pinto drizza le antenne anche in chiave mercato. Sotto questo punto di vista, ci sono importanti novità da segnalare. Dopo gli spifferi rimbalzati nei mesi scorsi, negli ultimi giorni sono ritornate prepotentemente in auge le indiscrezioni legate al futuro di Ola Solbakken, ormai sempre più vicino a vestire la maglia della Roma.

Calciomercato, Roma-Solbakken: le cifre dell’accordo

Il norvegese classe ’98 è pronto ad apporre la sua firma sul contratto con la Roma. Secondo quanto riferito da Iacopo Mirabella, a gennaio Solbakken sarà un nuovo calciatore giallorosso. Per il poliedrico esterno offensivo è pronto un contratto di 5 anni a 1.3 milioni di euro a stagione. Cifre a cui andranno inevitabilmente aggiunte quelle da destinare all’entourage del calciatore come commissioni.

Pinto avrebbe vinto dunque il duello a distanza con il Napoli, da tempo sulle tracce del calciatore. I giallorossi monitoravano da tempo l’evolvere della situazione, e dopo i contatti esplorativi delle scorse settimane sono passati all’azione, puntando sulla volontà del calciatore che ha aperto sin da subito all’ipotesi di un approdo in Serie A. Affare in ghiaccio, dunque, con Mou che potrà avere a disposizione un nuovo tassello di assoluto valore per il proprio reparto offensivo.