Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: firma con la benedizione di Mou

Il rinnovo di Nicolò Zaniolo continua a essere uno degli argomenti che tiene banco negli ultimi mesi: firma vicina con la benedizione di Mou

L’inizio di stagione di Nicolò Zaniolo non è stato dei più brillanti, è inutile negarlo. L’attaccante giallorosso sembrava essere tornato quel giocatore imprendibile che tutte le difese temono, ma l’infortunio alla spalla e il mese di stop inevitabilmente hanno cambiato qualcosa. Da inizio stagione inoltre Zaniolo è l’unico del reparto offensivo giallorosso a non aver ancora trovato la via del gol.

Una problematica che Mourinho sta sottolineando da tempo. Nel frattempo il rinnovo del numero 22 continua a essere al centro dell’attenzione e la firma sembrerebbe non essere in discussione. Mourinho dà la sua benedizione.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo fino al 2027: contatti avviati con Vigorelli

Dopo un’estate in cui è stato al centro dell’attenzione mediatica per una possibile partenza direzione Juventus, Nicolò Zaniolo è sempre più vicino al rinnovo con la Roma. Del prolungamento si parla da tempo e ormai sembrerebbero esserci pochi dubbi sull’effettiva firma del contratto.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, i contatti tra il procuratore Claudio Vigorelli e Tiago Pinto sono avviati da tempo, come confermato dal general manager durante la conferenza di inizio settembre. Secondo il quotidiano il rinnovo sarà fino al 2027, ma per la firma concreta bisognerà attendere ancora un po’. Nel frattempo il tecnico José Mourinho attraverso le parole di stima nei confronti del giocatore sembra aver dato la sua benedizione a blindare il gioiello giallorosso.