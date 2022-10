Incubo VAR, fischio d’inizio ritardato: ecco cosa è successo

Problemi VAR a non finire: il motivo che ha fatto ritardare il fischio d’inizio del match.

Da quando il VAR è stato introdotto, non sono mancati i motivi di polemica. Decisione arbitrali contestate, errori grossolani non corretti e decisioni piuttosto opinabili hanno spesso catalizzato l’attenzione mediatica.

L’avvento della tecnologia avrebbe dovuto diminuire almeno in parte numerosi problemi, ed invece la situazione sotto questo punto di vista è ancora in alto mare. Se a ciò si aggiungono eventuali problemi tecnologici, il cocktail è assolutamente diabolico. Ne sanno qualcosa i calciatori di Leeds ed Arsenal, “vittime” loro malgrado della tecnologia con annessi…errori.

Leeds-Arsenal, inizio del match ritardato a causa del VAR

Come riferito dalla BBC, il fischio d’inizio di Leeds-Arsenal – gara valevole per l’undicesimo turno di Premier League – è stato posticipato di circa venti minuti una volta che sono stati riscontrati problemi con la sala VAR. Dopo essere scese in campo, infatti, le due squadre sono state costrette a ritornare nel tunnel per dare il tempo necessario al ripristino dei contatti con la sala VAR e con la goal line technology, inizialmente persi.

La gara è dunque cominciata con diversi minuti di ritardo. La capolista Arsenal è alla ricerca di punti importanti con cui consolidare la propria posizione in vetta alla classifica. All’Elland Road, però, la compagine di Arteta, passata in vantaggio grazie alla rete siglata da Saka, se la vedrà con un Leeds voglioso di mettersi in mostra e guadagnare punti preziosi con cui allontanarsi dalla zona rossa della classifica.