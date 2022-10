Roma, futuro in porta blindato: un pararigori per Mou

Il futuro tra i pali della Roma sembrerebbe essere già al sicuro: Mourinho trova un pararigori inaspettato

La Roma sta avendo qualche problema di troppo quest’anno in diversi reparti. Tra tutti sicuramente quello in emergenza è l’attacco, che fatica a trovare gol, come dimostrato dai 12 segnati in campionato in 9 giornate. Anche in difesa però a volte ci sono degli svarioni che preoccupano. In particolare Rui Patricio a volte non ha dato il meglio di sé lasciandosi andare a qualche intervento sbagliato.

La posizione del portoghese ovviamente non è assolutamente in discussione, ma per il futuro tra i pali la Roma potrebbe avere già trovato il prossimo portiere. C’è un pararigori per Mourinho.

Roma, futuro tra i pali al sicuro: Boer pararigori

La Roma inizia a dare uno sguardo anche al futuro tra i pali. Il contratto di Rui Patricio scadrà nel 2024 ma fino ad ora non si è ancora parlato di un possibile prolungamento. Per ora comunque il suo posto da titolare nella Roma rimane intoccabile. I giallorossi però pensando al futuro trovano in casa la soluzione per blindare la porta.

Infatti, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, i terzo portiere della Roma, Pietro Boer, sta dimostrando di essere pronto e affidabile. Venerdì, a poche ore dal ritorno da Siviglia, il portiere ha giocato con la Primavera risultando determinante per la vittoria contro il Verona. Nei minuti finali del match infatti ha parato il rigore che ha regalato i tre punti ai giallorossi. Anche lui con la Roma ha un contratto fino al 2024. Del futuro in giallorosso ancora non si è parlato, ma Mourinho potrebbe avere una soluzione importante in casa.