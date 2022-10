Sampdoria-Roma, José Mourinho in allarme in vista della gara dello stadio Marassi. La statistica fra tremare i tifosi: ecco il dato che preoccupa.

La Roma è attesa dalla trasferta ligure contro la Sampdoria. La squadra blucerchiata ha da poco cambiato guida tecnica, affidando la panchina a Dejan Stankovic. Il serbo è stato uno dei protagonisti della vittoria del triplete ai tempi dell’Inter, quando sulla panchina nerazzurra era seduto proprio José Mourinho. Domani sera si incontreranno da avversari in panchina, con la Sampdoria che attualmente occupa l’ultimo posto nella classifica della Serie A. Ma a preoccupare il tecnico portoghese, oltre alla voglia di rivalsa dei blucerchiati, è un dato allarmante.

Sampdoria-Roma, rabbia Mourinho: il dato è allarmante

L’occasione per la Roma è ghiotta in vista della sfida alla Sampdoria al Marassi. José Mourinho è a caccia di continuità dopo la vittoria di misura sul Lecce all’Olimpico ed in caso di tre punti i giallorossi scavalcherebbero in un sol colpo Lazio ed Udinese. La squadra blucerchiata non concederà sconti alla Roma e Stankovic vorrà fare bella figura alla sua prima davanti il pubblico di casa. Ma a preoccupare José Mourinho è anche la statistica legata alla designazione arbitrale. Come sottolineato dal sito Calciomercato.it, la vittoria con l’arbitro Di Bello latita da oltre due anni in casa giallorossa. Era il marzo del 2020, quando la Roma si impose per 4-3 sul Cagliari allo stadio Olimpico. Da quella data in poi sia Paulo Fonseca che José Mourinho non sono riusciti a trovare i tre punti con la direzione arbitrale del fischietto pugliese. Impossibile dimenticare quanto successo nell’ultimo Napoli-Roma, con la mancata espulsione di Zanoli in casa partenopea ed un rigore non fischiato a Nicolò Zaniolo dopo fallo di Meret.