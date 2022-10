L’ex non ha dubbi: “Mou vincerà lo scudetto con la Roma, ecco quando”

Sampdoria-Roma, parola e profezia del grande ex sul futuro di Mourinho e dei suoi uomini a poche ore dalla delicata trasferta ligure.

Quest’ultima rappresenterà un banco di prova dalla difficoltà non proprio esigua, alla luce dell’entusiasmo generato dal cambio in panchina e dalla necessità dei blucerchiati di fare punti dopo un inizio di campionato non proprio sprint. La Roma, dal proprio canto, dovrà provare a dare degna prosecuzione a quello che è stato il percorso fin qui seguito in campionato, ripreso dopo la sosta con la nobile vittoria di Milano contro l’Inter e dalla difficoltosa ma necessaria imposizione sul Lecce.

Senza pensare troppo all’Europa League e ad una posizione nel girone ad oggi tutt’altro che nobile, la compagine capitolina dovrà adesso unicamente concentrarsi su quella che è la delicata sfida su suolo nemico, prima del non poco atteso big match contro il Napoli. Concentrandoci adesso unicamente sul presente, riportiamo di seguito le dichiarazioni e la grande premonizione dell’ex Roma, legato alla gara di domani da un passato particolare.

Sampdoria-Roma, parola al doppio ex Marco Branca: “Mou vuole lo scudetto”

Ci riferiamo a Marco Branca, ex giocatore di Sampdoria e Roma e con un passato tra le fila dirigenziali dell’Inter. Plurimi i punti da lui toccati nell’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, con particolare interesse per quelli inerenti ai 90 minuti di domani, assumenti un’importanza a dir poco nobile sia per Mourinho che per Stankovic. Di seguito gli estratti più importanti. “José contro Deki mi genera un effetto piacevole. Il primo è stato un vincente all’Inter, il secondo una colonna portante. Sarò felice di vederli di fronte, così come sono contento per la scelta di Stankovic di continuare a fare l’allenatore e commisurarsi con la Serie A”.

Sul mister giallorosso. “Per quanto riguarda Mourinho, va detto che è un tecnico diverso rispetto agli altri e porta questa diversità al top della qualità. Giusto che abbia ottenuto quanto meritasse. Si vede che ha un ottimo feeling con Pinto ed è riuscito a stimolare l’entusiasmo. Al netto degli infortuni, punta pian piano a vincere lo scudetto. Il primo anno è stato quello della generazione di una nuova mentalità. Adesso cercherà di rendere questa stagione come quella dell’adattamento e con un po’di fortuna può arrivare in Champions. Punta però a vincere lo scudetto e se non accadrà quest’anno, sarà per il prossimo. In questo momento è perfetto per la Roma“.