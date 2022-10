Convocati Roma, un’assenza e un recupero: le scelte di Mou

Samp-Roma, Mou lo recupera in extremis: convocato per la sfida contro i blucerchiati. Da segnalare un’altra assenza.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Sampdoria-Roma. Al “Marassi” gli uomini di Mourinho vogliono provare ad estendere la striscia di risultati utili, inanellando la terza vittoria consecutiva. I blucerchiati, però, motivati dal cambio in panchina vorranno giocarsi tutte le chances disponibili davanti al proprio pubblico.

Reduce dal prezioso pareggio ottenuto in Spagna contro il Betis, i giallorossi dovranno essere bravi a condurre una gara attenta e diligente in entrambi le fasi. Un ruolo importante potrebbe ricoprirlo la gestione delle forze. Alla luce della vera e propria emergenza infortuni che si è abbattuta su determinate zone del campo, Mou dovrà essere molto bravo a pescare dalla panchina nei momenti propizi dell’incontro.

Samp-Roma, Karsdorp convocato: assente Kumbulla

Sotto questo punto di vista, è importante il recupero di Rick Karsdorp. L’esterno è partito assieme ai compagni alla volta di Genova. Assente invece Marash Kumbulla: il difensore albanese, in tribuna in occasione della sfida contro il Betis, non è stato convocato neanche per la gara contro i blucerchiati. Sebbene siano state escluse lesioni muscolari, l’albanese non ce l’ha fatta a smaltire il fastidio alla coscia sinistra accusato nella rifinitura pre-Betis. Mai come in questo frangente della stagione la precauzione non è mai troppa. In difesa, poi, il trio titolare sta offrendo buone garanzie in entrambe le fasi.