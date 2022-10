De Rossi, esordio show: spettatori raddoppiati e quarto uomo ‘preso di mira’

L’esordio di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal è un vero e proprio show: spettatori raddoppiati e quarto uomo preso di mira

Il carattere e la grinta da motivatore non gli sono mai mancate a Daniele De Rossi, e questo lo sanno bene i tifosi della Roma. L’ex centrocampista giallorosso ha deciso di lasciare il ruolo di collaboratore nella Nazionale di Roberto Mancini e intraprendere la sua prima avventura in panchina, quella della Spal. Una scelta sicuramente non semplice visto il momento delicato della squadra, ma il coraggio a De Rossi non manca di certo.

Ieri l’esordio contro il Cittadella è diventato un vero e proprio evento, andando oltre uno scialbo 0-0 con i padroni di casa rimasti in dieci per tutto il secondo tempo. De Rossi però ha già infiammato gli stadi e non solo. Anche il quarto uomo ricorderà bene il suo esordio.

Con De Rossi in panchina il pubblico raddoppia: gli sfoghi con il quarto uomo

Poteva andare meglio l’esordio di Daniele De Rossi, ma anche peggio se Alfonso non ci avesse messo la mano sul colpo di testa nel finale di Tounkara. Uno 0-0 in casa del Cittadella dove la Spal può recriminare il fatto di essere stata in superiorità numerica per oltre 45 minuti, senza trovare la via del gol.

L’esordio di De Rossi in panchina però è diventato un vero e proprio evento. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il pubblico del Tombolato è raddoppiato per questa speciale partita, con oltre 800 tifosi arrivati da Ferrara. Poi durante la partita De Rossi non ha lasciato respirare il quarto uomo tra proteste, sempre moderate e con le mani in tasca, e riflessioni. Dunque un esordio con un buon punto conquistato, ma per De Rossi c’è tanto lavoro da fare.