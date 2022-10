Totti, blitz a sorpresa allo stadio: la foto con Noemi scatena il web

Francesco Totti e il blitz a sorpresa allo stadio insieme alla nuova compagna. La foto scatena i social: ecco tutti i dettagli.

La foto ha scatenato i social network, Francesco Totti viene beccato dalle telecamere allo stadio in compagnia di Noemi. L’ex Capitano della Roma continua a stupire i propri fan, stavolta con il blitz a sorpresa sugli spalti del Luis II nel Principato di Monaco. Lo scatto diffuso dal profilo ufficiale di Canal+ è subito diventato virale sul web, in pochi si sarebbero aspettati la presenza dell’ex numero 10, simbolo e bandiera in eterno della Roma.

Francesco Totti esce allo scoperto anche sugli spalti dello stadio di Monaco. L’ex capitano della Roma è stato pizzicato dalle telecamere francesi di Canal+ al fianco di Noemi Bocchi. Dopo il tumultuoso addio con Ilary Blasi il simbolo della squadra giallorossa continua a stupire il web ed i propri fan. Lo scatto che lo ritrae in tribuna nello stadio del Monaco, al fianco della nuova compagna, ha subito fatto il giro del web.

Totti non si nasconde più, foto con Noemi allo stadio: web scatenato

Francesco Totti continua a stupire il web, stavolta sugli spalti dello stadio Luis II. L’ex capitano della Roma è stato beccato dalle telecamere francesi al fianco di Noemi Bocchi, nuova compagna dopo l’addio a Ilary Blasi. I due erano presenti nell’impianto sportivo del Principato per assistere alla sfida tra Monaco e Clermont, terminata sul punteggio di 1-1. Non sono mancate emozioni nella sfida del Luis II, per la cronaca oltre alle due marcatore ci sono stati un calcio di rigore sbagliato dai padroni di casa ed un espulsione sempre per la squadra del Principato. Ma a scatenare il web è stato lo scatto che ritrae Francesco Totti insieme alla sua nuova compagna. La foto ha da subito scatenato le reazioni sul web, diventando virale nel giro di pochi minuti. Ecco lo scatto diffuso sul canale Twitter ufficiale del media transalpino Canal+.