Calciomercato Roma, incubo bianconero: blitz a sorpresa

Calciomercato Roma, l’inserimento a sorpresa che rimescola le carte in tavola: anche Milan e Juve sono stati avvisati.

Il terzo successo consecutivo ottenuto dalla Roma di José Mourinho ha permesso ai giallorossi di balzare al quarto posto in classifica, scavalcando in un colpo solo Lazio ed Udinese. Prestazione coriacea quella fornita da Pellegrini e compagni, sul campo di una Samp che ha provato con le sue armi a creare delle difficoltà a Rui Patricio.

Condotta di gara assolutamente ineccepibile quella dei capitolini, che non hanno rischiato quasi nulla ed anzi hanno costruito in diverse circostanze i presupposti per il raddoppio. Vittoria che permette di guardare l’evolvere degli scenari con ancora più ottimismo. Spostando il nostro orizzonte in sede di calciomercato, però, non è escluso che Pinto provi a puntellare una rosa che comunque si sta rivelando sempre più all’altezza.

Calciomercato Roma, anche lo Newcastle segue Asensio

Uno dei nomi accostati a diversi club italiani è quello di Marco Asensio. Ormai in rotta di collisione con il Real Madrid, con il quale non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023, il futuro dello spagnolo rappresenta ancora un rebus difficile da sciogliere. L’esterno offensivo delle Merengues sarebbe stato sondato anche dal Barcellona, che però fino a questo momento non ha affondato il colpo. Scenario che potrebbe favorire un eventuale blitz del Newcastle, che secondo quanto riferito da calciomercato.com si sarebbe aggiunto nella lista delle pretendenti al gioiello del Real.

Asensio non rappresenta una priorità in chiave Roma. Tuttavia, il profilo dello spagnolo potrebbe ritornare in auge nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare il bandolo della matassa per il rinnovo di Zaniolo. Anche Milan e Juve sono vigili su Asensio, anche se al momento sia i bianconeri che i rossoneri si sono limitati a meri sondaggi esplorativi.