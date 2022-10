Calciomercato Roma, svelata la verità: “Rifiutati 70 milioni”

Il retroscena su una trattativa del passato che poteva portare a un grande addio nella Roma viene finalmente svelato: “Rifiutati 70 milioni”

Il calciomercato è sempre vivo, anche durante i periodi più intensi della stagione come questo che porterà al Mondiale con ben otto partite in un solo mese. Tornando un po’ indietro nel tempo esce fuori la verità su una trattativa importante che poteva portare all’addio di uno dei simboli della Roma per 70 milioni.

A svelarlo è l’ex presidente della Roma Rosella Sensi, che in un’intervista a ‘TG Sport’ su Rai 2 parla anche dei Friedkin affermando: “In questo momento sono molto contenta di essere rappresentata da una famiglia americana come i Friedkin, che sono grandi investitori”. Su Mourinho poi, grande avversario di quegli anni, spiega: “Da avversario ci ha fatto soffrire molto. Adesso sono felice che sia il nostro allenatore, anche per le soddisfazioni che ci sta facendo togliere come la vittoria della Conference League. Mourinho è un grande allenatore, coinvolge, è un leader in tutto e per tutto”.

Calciomercato Roma, Rosella Sensi svela: “Ho rifiutato 70 milioni per De Rossi”

Daniele De Rossi ha iniziato una nuova fase della sua vita, quella da allenatore. Sul nuovo allenatore della Spal spunta un retroscena su quando vestiva la maglia della Roma, di cui è diventato grande simbolo. Infatti l’ex presidente Rosella Sensi ha svelato: “È vero, rifiutai 70 milioni per De Rossi. Alcuni mi diedero della pazza, ma la Roma doveva tenere alto il livello agonistico e vendere Daniele avrebbe fatto perdere alla squadra un pezzo importante e un leader. Ero sicura avrebbe poi fatto bene”. Dunque è tutto vero, De Rossi sarebbe potuto andare via dalla Roma, ma Rosella Sensi disse di no a 70 milioni.