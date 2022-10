Calciomercato Roma, Zaniolo spara alto: rinnovo in gol a queste condizioni

Il rinnovo di Nicolò Zaniolo continua a essere protagonista in casa Roma: il giocatore spara alto, accordo ad alcune condizioni

Un inizio di stagione lontano dalle attese per Nicolò Zaniolo fino ad ora. L’attaccante della Roma sicuramente non è stato fortunato, con l’infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per un mese, però in campo mancano i suoi strappi e soprattutto i suoi gol. Il numero 22 giallorosso infatti fino ad ora è l’unico del reparto offensivo a non aver ancora segnato né in campionato né in Europa League.

Un dato che ovviamente preoccupa anche in vista del rinnovo di contratto. Le richieste del giocatore sono alte, Pinto temporeggia. L’accordo può arrivare a determinate condizioni.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: distanza ampia tra richiesta e offerta

Dopo un’estate in cui è stato al centro del calciomercato con l’interesse della Juventus, Nicolò Zaniolo ora aspetta il rinnovo. L’inizio di stagione ovviamente non è incoraggiante a tal punto da far accelerare i tempi, anzi, forse qualche rallentamento potrebbe esserci.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Messaggero’, la richiesta del giocatore al momento sarebbe molto distante dall’offerta della Roma. Infatti Zaniolo chiederebbe 4 milioni più 2 di bonus per prolungare fino al 2027. Cifre da top player che sono distanti dal ragionamento della Roma, che offre 3,5 milioni più bonus. La distanza dunque c’è, ora bisognerà vedere se sarà Zaniolo a ridimensionare le sue richieste o la società ad alzare l’offerta. Sicuramente molto potrà dipendere dalle prestazioni in campo del 22, che ancora non ha trovato il gol in stagione. Determinante potrebbe essere anche José Mourinho, come lo è stato per il prolungamento di Pellegrini, sottolineando alla società l’importanza del giocatore. Ma tutto questo dovrà trovare prima riscontro sul terreno di gioco.