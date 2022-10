Dybala come Nadal, nuovi esami in arrivo: la speranza della Roma

Dybala come Nadal, nuovi esami in arrivo per l’argentino: e c’è anche una speranza per la Roma in vista del prossimo mese

Continua il lavoro di Dybala: l’argentino si alterna tra palestra e Trigoria e non è mai lasciato solo dalla sua famiglia. Così come raccontato dal Corriere dello Sport infatti, la Joya è stato raggiunto nella Capitale non solo dalla mamma, ma anche dei suoceri che hanno deciso di stare vicino al calciatore che sta cercando di recuperare per il Mondiale.

La Joya si alterna tra palestra e fisioterapia, spiega il quotidiano romano, entro la settimana dovrebbe svolgere dei nuovi esami. La Roma spera, a quanto pare, di poterlo riavere a disposizione nelle ultime due giornate prima dello stop per il Mondiale, anche se ovviamente, non si forzerà la mano per non rischiarle di perderlo per un lunghissimo tempo.

Dybala come Nadal, il metodo della Joya

Dybala sta lavorando con un metodo che nel passato è stato seguito tra gli altri da Rafa Nadal, Kobe Bryant e Tiger Woods. Nel dettaglio questo è un lavoro medico che prevede analisi e attenzione specifica, settimana dopo settimana, e anche un piano atletico. E questo Dybala lo sta seguendo per cercare di recuperare in tempo per il Mondiale in Qatar e soprattutto per cercare di non avere dei problemi nella seconda parte di stagione, quella che avrà inizio da gennaio in poi. L’argentino è troppo importante per la Roma che cercherà, e sta cercando ovviamente, di metterlo nelle migliori condizioni per lavorare.

Intanto non perde un giorno di lavoro. Mai. Niente lo ferma. Nel mirino ha non solo la massima competizione per nazionali ma anche quello che è il suo futuro in giallorosso.