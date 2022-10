Formazioni ufficiali Sampdoria-Roma, rivoluzione Mou ed esclusione eccellente

Formazioni ufficiali Sampdoria-Roma, ecco le scelte di Stankovic da un lato e Mourinho dall’altro: rivoluzione Special One

La Roma scende in campo tra poco contro la Sampdoria in una sfida che i giallorossi hanno bisogno di vincere per rimanere incollati al treno Champions League. Mourinho ritrova in panchina, da rivale, uno di quelli che all’Inter gli hanno permesso di vincere il Triplete, quel Dejan Stankovic che da poche settimane ha preso il posto di Giampaolo, esonerato.

Una gara difficile, senza dubbio, soprattutto perché i padroni di casa hanno bisogno di punti pesanti per la lotta alla salvezza. Ancora, i genoani, non hanno trovato nessuna vittoria in campionato. A differenza ovviamente di quella giallorossa, che punta a qualcosa di importante e che ha una rosa – senza infortuni, ovviamente – che può cercare soffrendo e lottando di arrivare in Champions League. Ma come sappiamo non ci saranno Dybala e Wijnaldum, quelli che sono stati i pezzi pregiati del mercato di Pinto la scorsa estate.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Roma, le scelte dei tecnici

Intanto Mourinho ha scelto, e ha deciso di mettere in atto una vera e propria rivoluzione: Sarà 3-4-1-2. Fuori Zaniolo, e coppia d’attacco formata da Belotti e Abraham così come successo in Europa League contro il Bets.

Ecco l’undici titolare: ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Belotti.

Questa invece la formazione ufficiale dei padroni di casa: SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Augello, Colley, Ferrari, Bereszynski; Villar, Rincon; Djuricic, Gabbiadini, Leris; Caputo.