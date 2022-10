Pronto soccorso Olimpico: Roma e Lazio costrette a farlo

Allarme infortuni allo stadio Olimpico. Spunta la strana alleanza tra Roma e Lazio per risolvere il problema nell’immediato.

Le condizioni del manto erboso dello stadio Olimpico sono finite ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento. Nell’impianto sportivo del Foro Italico ieri pomeriggio è scesa in campo la Lazio, che ha pareggiato a reti bianche contro l’Udinese. Un punto per parte tra biancocelesti e friulani, ora la Roma ha l’opportunità di scavalcare entrambe le squadre in classifica in caso di vittoria a Genova. Il pareggio dell’Olimpico ha visto anche l’infortunio muscolare di Ciro Immobile, che ha scatenato l’ira di Maurizio Sarri dopo il triplice fischio.

Il tecnico ex Napoli e Juventus a fine gara ha tuonato dopo l’infortunio muscolare occorso ad Immobile. Sarri ha annunciato, parlando delle condizioni dello stadio Olimpico: “Se il terreno è questo va preso un altro allenatore.” L’attacco dell’allenatore della Lazio non è sfuggito a nessuno, in previsione del primo derby stagionale due attaccanti importantissimi rischiano di restare a guardare. Una settimana prima di Immobile si è infatti fermato Paulo Dybala allo stadio Olimpico, lesione muscolare per l’attaccante argentino e arrivederci al 2023, salvo veri e propri miracoli. Ecco cosa è successo in queste ore, con l’ipotesi alleanza tra Roma e biancocelesti per risolvere la questione.

Allarme stadio Olimpico: la strana alleanza tra Roma e Lazio

Il primo derby tra Roma e Lazio andrà in scena il 6 novembre alle ore 18:00. Dopo Paulo Dybala, frenato da una lesione muscolare nella sfida tra Roma e Lecce, la stracittadina potrebbe perdere anche Ciro Immobile. Anche per il numero 17 della Lazio un problema muscolare che ha costretto Sarri al cambio immediato, prima dello sfogo clamoroso. E stamattina, secondo quanto appreso dall’ANSA, in quel di Formello c’è stato un incontro tra la Lazio e “Sport e Salute”. L’incontro è avvenuto alla presenza dell’organo federale e di Maurizio Sarri, in compagnia di Tare e Milinkovic Savic. L’incontro farà da apripista a nuovi interventi per il manto erboso dell’Olimpico e, secondo quanto appreso dall’agenzia di informazione, è previsto un percorso condiviso anche con la Roma.