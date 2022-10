Roma, un gioiello svedese per Mourinho

José Mourinho avrà a disposizione un nuovo gioiello svedese nella rosa della Roma: prima volta per il classe 2003

Match di fondamentale importanza quello di questa sera per la Roma. Tutte le big del campionato hanno vinto, tranne la Lazio, fermata sullo 0-0 dall’Udinese di Sottil che continua a essere la vera sorpresa di questa stagione. Così la squadra giallorossa è chiamata a conquistare i tre punti per rimanere in scia delle grandi e superare proprio Lazio e Udinese.

La trasferta a Genova contro la Sampdoria ovviamente nasconderà molte insidie. Ultimi in classifica, i blucerchiati hanno deciso di affidare a Dejan Stankovic la panchina, con esordio proprio questa sera. Per la partita di oggi Mourinho ha deciso di convocare un giovane gioiello svedese dalla Primavera. Per lui sarà la prima volta.

Sampdoria-Roma, Mourinho convoca Tahirovic: prima volta per lo svedese

Arriva la prima importante svolta per Benjamin Tahirovic nella sua giovane carriera. Infatti il centrocampista classe 2003 è stato convocato per la prima volta da José Mourinho con la prima squadra per la partita di questa sera contro la Sampdoria.

In estate tra il centrocampista svedese e la Roma c’era stato qualche problema, poiché il giocatore si aspettava di essere preso in considerazione più spesso da Mourinho. Dopo essere andato in Svezia per 20 giorni senza autorizzazione, la Roma è stata brava a non appesantire la situazione risolvendo il tutto. Con la Primavera Tahirovic continua a mettersi in evidenza con prestazioni importanti, che lo hanno portato alla prima convocazione in Serie A. Chissà se per lui questa sera ci sarà spazio anche per esordire giocando qualche minuto nel finale. Per ora già il fatto che Mourinho lo abbia preso in considerazione è un passo importante.