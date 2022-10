Roma, Zaniolo e la Nazionale: l’annuncio di Mancini non passa inosservato

Roma, le parole di Roberto Mancini poco prima dell’inizio della cerimonia del Gran Gala del Calcio 2022: messaggio a Zaniolo.

Il suo ingresso in campo nel secondo tempo della sfida contro la Samp ha contribuito ad indirizzare la gara. Le sortite palla al piede in campo aperto di Nicolò Zaniolo hanno fatto a fette la retroguardia blucerchiata, anche se il bimbo d’oro non è riuscito a chiudere anzitempo la contesa

Le parate di Audero e alcuni errori piuttosto gravi a tu per tu hanno permesso alla compagine di Stankovic di restare in partita fino alla fine, anche se i giallorossi hanno tenuto il pallino del gioco in mano per quasi tutta la contesa. Prima Zaniolo e poi Belotti sono andati ripetutamente ad un passo dal raddoppio. Due calciatori su cui potrebbe far leva lo stesso CT della Nazionale Roberto Mancini, che intervenuto ai microfoni di calciomercato.it prima dell’inizio della cerimonia del Gran Gala del Calcio 2022 ha fornito indicazioni interessanti in merito al ritorno in Azzurro di Zaniolo.

Il ritorno di Zaniolo in Nazionale: le parole di Mancini

Sotto questo punto di vista, Mancini non si è affatto nascosto: “Le porte della Nazionale sono aperte a tutti i giocatori, a tutti i ragazzi. Zaniolo è venuto in Nazionale quando nessuno lo conosceva, credo che non sia questo il problema. Basta che i ragazzi continuino a giocare bene, hanno tutti la possibilità di rientrare.”

Ricordiamo che Zaniolo non ha fatto parte del gruppo di Mancini in occasione dell’ultima tranche delle gare di Nations League. Scenario che – stando alle parole del commissario tecnico – potrebbe ben presto mutare.