Samp-Roma, frecciata Mou: “Siamo abituati” | Messaggio a Spalletti

Sampdoria-Roma, le parole di José Mourinho a DAZN al fischio finale della gara contro i blucerchiati.

Era una partita da vincere quella del Ferraris per la Roma di José Mourinho, ed i giallorossi hanno subito colto al balzo l’opportunità di scavalcare in un colpo solo Udinese e Lazio passando al Ferraris per 0-1. Decisiva la rete di Lorenzo Pellegrini, glaciale dagli undici metri nell’indirizzare una gare che Abraham e compagni hanno condotto dall’inizio alla fine senza relativi patemi d’animo. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Mou ha espresso il suo punto di vista:

GARA – “Soddisfatto? Vittoria importantissima, penso anche meritata. Sono molto felice, ottenuta al cospetto di un allenatore che considero un fratello. Loro sono una squadra che lotta fino alla fine, con intensità: non andranno in Serie B, un abbraccio speciale ad un ragazzo speciale. Per noi è stato un match importantissimo, abbiamo calma, organizzazione: una partita con grande intelligenza, magari qualcuno penserà in modo diverso ma siamo abituati. Abbiamo vinto contro l’Inter perché i nerazzurri erano scarsi, poi hanno vinto contro il Barcellona.

Abbiamo perso contro l’Atalanta cinica, che ha fatto un tiro in porta: è duro dare credito a chi lavora in questa casa, facciamo il miglior lavoro possibile con le armi che abbiamo. Io sapevo che Zaniolo entrando negli ultimi 20-30 minuti sarebbe stato devastante, ha mancato il goal per chiudere la partita.”

SPALLETTI – “Gli direi – Ci vediamo domenica – e gli auguro una buona settimana.”

ZANIOLO – “Entrato benissimo, fisicamente devastante, è stato impossibile per i loro difensori prenderlo. Ha avuto – così come Belotti – le palle per il 2-0. Squadra solida, senza sbagliare difensivamente.”

TACCUINO – “Ci sono dei dettagli da analizzare anche all’intervallo.”