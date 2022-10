Stadio della Roma, il sogno diventa realtà: “Data tecnicamente possibile”

Stadio della Roma, il sogno potrebbe davvero diventare realtà: “La data per la prima partita è tecnicamente possibile”

La Roma nei giorni scorsi ha presentato il progetto dello stadio di proprietà che dovrebbe vedere la luce a Pietralata. Il progetto inizialmente previsto a Tor di Valle è naufragato del tutto ma qui i Friedkin ovviamente non centrano e hanno deciso, capendo tutte le problematiche che c’erano, di cambiare totalmente zona della città. E, da parte dell’amministrazione capitolina, c’è un’apertura totale nei confronti della società giallorossa.

A confermare tutto questo ci ha pensato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia, che ha parlato alla trasmissione radiofonica di New Sound Level, che titola “Gli inascoltabili”. Le parole dell’amministratore fanno sognare i tifosi giallorossi. Non solo perché c’è una data, ma anche perché, c’è stata questa dichiarazione: “Da parte nostra cercheremo di accelerare i passaggi amministrativi che competono Roma Capitale”.

Stadio della Roma, ecco la data

Ma quello che ovviamente interessa i tifosi e non solo è capire quando la Roma potrà realmente giocare nel nuovo impianto. Il sogno è quello dell’anno del centenario, quindi in occasione della stagione 2027-2028. Non troppo lontana nel tempo. Beh, le parole di Veloccia lasciano spazio sicuramente a dei sogni. “Ci sono perlomeno venti variabili indipendenti quindi se tutte ‘vanno in buca’ tecnicamente è possibile, statisticamente nel passato non è avvenuto ed è altrettanto evidente che ci sono tante sfide da affrontare tutti insieme e molte le dovrà affrontare la stessa Roma”.

Insomma, ci sono le variabili che potrebbero portare ad allungare i tempi. Varianti delle quali vi abbiamo parlato in precedenza e che potrebbero essere anche altre, come spiegato dallo stesso assessore che ha messo in luce un altro fatto, noto a tutti: quello che quando si inizia a scavare in città non si sa mai quello che si può trovare sotto. Insomma, tutto deve andare alla perfezione, senza intoppi. Ma i presupposti, speriamo, ci sono.