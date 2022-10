Voti Sampdoria-Roma, ecco le pagelle dei giallorossi che hanno portato a casa un risultato pesantissimo. La squadra di Mourinho è quarta

Una vittoria pesante, di quelle importanti, di quelle sporche che possono sicuramente indirizzare la stagione. La Roma ha battuto la Samp uno a zero grazie alla rete di Pellegrini arrivata nel primo tempo su calcio di rigore. Un tocco di mano in area di rigore ha mandato il capitano dagli undici metri: conclusione perfetta e tre punti in cassaforte.

Tre punti che fanno mantenere alla squadra di Mourinho il quarto posto in classifica: a quattro punti dal Napoli prossimo avversario all’Olimpico e ad uno solo dal Milan terzo. Lazio e Udinese sono dietro e dietro resteranno almeno per un’altra settimana. Insomma, tutto molto bello per una squadra che ha dimostrato di avere tanto e tanto carattere.

Voti-Sampdoria-Roma, “Mady” che Camara. Zaniolo subito in partita

Nessuna insufficienza tra i giallorossi. Con Camara uno dei migliori in campo che ha dettato legge in mezzo al campo. Bene anche Zaniolo, entrato subito in partita nella ripresa dopo l’esclusione a sorpresa dall’undici titolare. Ottima anche la prestazione di Tammy Abraham, che ha duettato con Belotti e s’è procurato il calcio di rigore poi decisivo.

Infine, ottimo anche il ritorno in campo di Karsdorp che dopo l’operazione ha accelerato i tempo e che s’è fatto gli ultimi minuti per testare quali sono le sue condizioni fisiche. Sicuramente un recupero importante per José Mourinho.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Smalling 7, Ibanez 6.5; Zalewski 6 (83′ Karsdorp sv), Cristante 7, Camara 7 (68′ Matic 6), El Shaarawy 6 (75′ Spinazzola sv); Pellegrini 7; Abraham 6.5 (68′ Zaniolo 6), Belotti 6 (83′ Bove sv).