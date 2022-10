Calciomercato Roma, ribaltone e firma: la clausola fa saltare il banco

Calciomercato Roma, l’indiscrezione dalla Spagna che non passa inosservata: mossa a sorpresa per far saltare il banco.

La vittoria maturata a “Marassi” è molto più importante dei tre punti incamerati. La Roma ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra coriacea, capace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. Dopo aver trovato il goal con Pellegrini, i giallorossi sono andati ripetutamente vicini al secondo goal, che di fatto avrebbe chiuso la contesa anzitempo.

Una grande iniezione di fiducia per tutto l’ambiente. Le tre vittorie consecutive ottenute in campionato hanno momentaneamente proiettato i giallorossi al quarto posto in solitaria. Tutto questo a dispetto dell’emergenza legata agli infortuni che sta letteralmente falcidiando la compagine capitolina, che soprattutto sugli esterni sono stati costretti a fare di necessità virtù. Il recupero di Karsdorp sotto quest’aspetto rappresenta una manna dal cielo, dal momento che Celik ne avrà ancora per diverse settimane.

Calciomercato Roma, intrigo Dalot: cosa sta succedendo

Non è un caso che dunque alla Roma siano stati nuovamente accostati diversi esterni. Indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra hanno tirato in ballo i giallorossi nella corsa a Dalot, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023. Tuttavia, il Manchester United – stando a quanto riferito da sport.es – sarebbe pronto a sfruttare l’opzione di prolungamento unilaterale presente nel suo contratto. Un dettaglio che, se confermato, potrebbe far saltare il banco. Scenario che fa il paio con quello paventato diversi giorni fa, secondo cui lo stesso ten Hag starebbe spingendo per trovare la quadra definitiva in tempi relativamente brevi. Dalot, infatti, è considerato una valida pedina per lo scacchiere tattico dei Red Devils.

Ricordiamo che il terzino lusitano è stato accostato – tra le altre – anche a Milan e Juventus. Il Barça ha effettuato sondaggi esplorativi, senza però affondare il colpo fino a questo momento.