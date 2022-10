Calciomercato Roma, rottura totale: scontro a gennaio con la Juve

Calciomercato Roma, è rottura totale con l’allenatore. L’addio a gennaio è vicino: scontro con la Juventus per il colpo in mezzo al campo

A gennaio è un’occasione, di quelle importanti, che possono sicuramente fare la differenza nella seconda parte di stagione. La Roma guarda con molto interesse a quello che potrebbe essere il futuro del calciatore che secondo quanto riportato dai media spagnoli ha rotto con l’allenatore: non solo per il poco impiego in questa stagione, ma anche e soprattutto per alcuni comportamenti fuori dal campo che non sono andati decisamente giù a nessuno.

Il nome è quello di Rodrigo De Paul, il centrocampista argentino passato all’Atletico Madrid dall’Udinese ormai quasi un anno e mezzo fa. Dopo una prima annata discreta, le cose si sono rotte nelle ultime settimane e una sua partenza nei prossimi mesi appare possibile. Molto, spiega TuttoSport in edicola questa mattina, dipenderà pure dalle sue prestazioni al Mondiale con la maglia dell’Argentina. Ma in ogni caso il nome rimane caldo in uscita.

Calciomercato Roma, scontro con la Juve

Sulle tracce di De Paul la Roma si è mossa da un poco di tempo. Guarda con interesse Tiago Pinto alla possibile opportunità di prendere un calciatore che farebbe sicuramente alzare il livello tecnico – e anche di personalità – della rosa di Mourinho. Ma il quotidiano torinese in edicola questa mattina mette in evidenza come anche la società bianconera ci stia pensando a questa possibile apertura di mercato. Insomma, Cherubini – così come il gm portoghese giallorosso – sta monitorando la situazione, sperando possa esserci qualcosa in più della semplice indiscrezione.

De Paul ha un contratto fino al 2026 con l’Atletico Madrid e servirebbero almeno 30 milioni per prenderlo. Una cifra importante che nessuno potrebbe spendere in questo momento. Magari si potrebbe fare in prestito per poi metterci un obbligo di riscatto. Sembra questa l’unica via percorribile. In ogni caso la Roma c’è. E se la dovrà vedere principalmente con la Juventus senza contare tutte quelle che si accoderanno. De Paul può davvero fare la differenza.