Calciomercato Roma, attacco sterile: alternativa per gennaio

Calciomercato Roma, attacco sterile e alternativa già trovata per il prossimo mese di gennaio. Ecco la possibile soluzione

Un attacco sterile, con solamente otto reti segnate in questa prima parte di stagione. Un problema che non riguarda la Roma fortunatamente ma il Torino di Juric, alle prese con una classifica che sta cominciando a farsi pericolosa soprattutto dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus dello scorso weekend. E allora, i granata, per la prossima finestra di mercato, starebbero cercando di capire quale possa essere la soluzione migliore.

Sarebbero diverse le opzioni che in questo momento sarebbero sul tavolo. Una potrebbe riguardare anche la Roma, visto che il Toro potrebbe decidere di fare un sondaggio per Shomurodov. L’attaccante uzbeko a Trigoria è praticamente chiuso da Belotti e da Abraham: per lui al momento il minutaggio è minimo e non sembra avere possibilità nemmeno nei prossimi mesi. Senza dimenticare, inoltre, che già la scorsa estate Pinto ha cercato di cederlo in tutti i modi ma poi col Bologna non è stato trovato l’accordo sul prezzo finale dopo il prestito.

Calciomercato Roma, Juric vuole Shomurodov

Ed ecco quindi l’altra possibile destinazione per Shomurodov: il Torino come detto segna poco e perde. Serve un attaccante in grado di trovare la rete con regolarità e l’uzbeko ex Genoa, se messo nelle condizioni di poter colpire, è uno che la porta la vede. Lo ha dimostrato anche in giallorosso in alcuni frangenti ma oggettivamente lo ha fatto per troppo poco tempo per meritarsi una riconferma. Insomma, la Roma sarebbe veramente disponibile a lasciarlo partire.

Certo, come detto bisognerà trovare un accordo economico. Pinto non vuole fare una minusvalenza ma nei mesi scorsi come detto ha aperto al prestito. Col Bologna – che potrebbe, comunque, tornare alla carica – sono mancati solamente i dettagli alla fine, quelli che di solito fanno la differenza. Il gm spera di trovarli presto. Anche col Torino. La notizia di questo possibile interesse Toro è riportata da today.it