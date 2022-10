Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo bloccato: cosa sta succedendo

Calciomercato Roma, il rinnovo di Zaniolo al momento è bloccato. Ecco cosa sta succedendo attorno al numero 22 giallorosso

La distanza tra richiesta e offerta è cosa nota. La Roma offre 3 milioni più bonus, Zaniolo ne chiede almeno uno in più senza contare quelli che sono gli altri introiti. E la panchina di ieri contro la Samp ha fatto pure discutere, con Agresti che ha spiegato quello che è il suo pensiero dalle frequenze di Radio Radio. Insomma, il rinnovo di Zaniolo tiene banco, nonostante le parole al miele di Mourinho ieri sera dopo la vittoria di Genova.

La situazione appare complessa, con le parti che non si aggiornano ormai da diverso tempo. Lo dovrebbero fare, comunque, durante la sosta per il Mondiale, con Pinto e Vigorelli che dovrebbero avere un faccia a faccia per capire quali sono i margini della trattativa. Ricordiamo che il contratto di Nicolò scade nel 2024 e più si avvicina quella data e più le richieste della Roma – che ha sparato 55 milioni in estate – devono per forza abbassarsi.

Ora, in tutto questo, ci sarebbe anche una tentazione pericolosa per Tiago Pinto. Con i tempi che di conseguenza potrebbero allungarsi in maniera assai sensibile e altrettanto clamorosa. Sì, si potrebbe arrivare alla fine della stagione, quando mancherebbe solamente un anno alla scadenza del contratto, senza aver messo nero su bianco sul rinnovo del calciatore. Una situazione che davvero potrebbe essere pericolosa, visto che sei mesi dopo, Zaniolo, potrebbe firmare per un ipotetico futuro club, per poi liberarsi a parametro zero come il primo luglio del 2024.

Sviluppi quotidiani, anche non positivo in questo caso, che mettono a rischio quello che sembrava un accordo fatto soprattutto dopo quello che è successo nell’estate ormai andata in archivio, quando Nicolò, coccolato da Mourinho e dai tifosi, ha chiuso tutte le porte ad un possibile addio mettendosi completamente a disposizione della Roma. Ma potrebbe tutto cambiare. Questa notizia è riportata dal sito calciomercato.com.