DIRETTA Genoa-SPAL: De Rossi si gioca la Roma | Segui la cronaca LIVE

Asromalive.it, in collaborazione con direttagoal.it, vi aggiornerà in tempo reale su Genoa-Spal: De Rossi si gioca la Roma

Archiviato l’esordio ufficiale da allenatore con lo 0-0 in casa del Cittadella, Daniele De Rossi si accinge a disputare la sua seconda partita da tecnico della SPAL, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra di Ferrara farà visita al Genoa. Una partita da dentro o fuori che, oltre a mettere in palio il pass per gli ottavi di finale, per l’ex capitano giallorosso rappresenta l’ultimo ostacolo verso un possibile incontro con la sua storia.

La vincente, infatti, incontrerà la Roma al prossimo turno. Un possibile tuffo nel passato, dunque, per DDR, che può senza dubbio rappresentare una motivazione in più per l’ex centrocampista. Una situazione che, seppur in misura minore, riguarderà anche un altro ex mediano romanista. Stiamo parlando di Kevin Strootman, reduce dal gol che ha deciso la sfida contro il Cosenza e affettivamente molto legato ai colori giallorossi.

Come ampiamente prevedibile, sia De Rossi che Blessin hanno attuato un turnover massiccio in vista dei prossimi impegni in Serie B, che li vedranno scendere in campo rispettivamente nello scontro salvezza contro il Cosenza e nello scontro promozione contro la Ternana. Asromalive.it seguirà la sfida dello Stadio Luigi Ferraris in tempo reale.

Formazioni ufficiali Genoa-SPAL

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani, Vogliacco, Pajac; Frendrup, Badelj; Jagiello, Portanova, Albert; Yeboah. All. Blessin

SPAL (3-4-1-2): Thiam; Almici, Peda, Dalle Mura; Dickmann, Murgia, Esposito, Celia; Zanellato; Tunjov, Moncini. All. De Rossi