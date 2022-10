Dybala nella Top 100: Roma unica presenza della Serie A

Dybala nella Top 100: il giocatore argentino della Roma unica presenza della Serie A. La Joya con i migliori del Mondo

C’è un solo giocatore in Serie A nella Top 100. Ed è Paulo Dybala della Roma. Non è che sia in una posizione vicina alla vetta della classifica, ma il fatto che sia l’unico è un segnale importante non solo per il giocatore ma anche per la società giallorossa, che ha in rosa uno di quelli che possono fare la differenza non solo in campo ma anche fuori dal campo.

La speciale classifica è quella relativa al maggior valore commerciale nel 2022. La classifica del “The Most Marketable Athletes of 2022”, redatta da NorthStar Solutions Group in collaborazione con SportPro ed in cui sono stati considerati gli atleti in attività dal 1 dicembre 2021 al 31 luglio 2022, mette primo in classifica Cristiano Ronaldo, che stacca tutti gli altri.

Dybala nella Top 100, la posizione della Joya

In questa graduatoria come detto c’è il solo Paulo Dybala che occupa la posizione numero 60 di questa speciale classifica. In generale, i calciatori, sono 25, quindi un quarto netto rispetto a tutti gli altri elementi presenti. Ovviamente ci sono anche delle calciatrici dentro il computo del quale abbiamo parlato, con Megan Raponoe e anche Alexia Putellas, che ieri sera insieme a Benzema – anche lui dentro – ha vinto il Pallone D’Oro.

Ecco, infine, i primi dieci posti di questa classifica. Ronaldo è davvero irraggiungibile e s’è messo alle spalle gente con Serena Williams e Tom Brady.

1- Cristiano Ronaldo

2- Serena Williams

3- Lewis Hamilton

4- LeBron James

5- Lione Messi

6- Naomi Osaka

7- Virat Kohli

8- Alex Morgan

9- Sam Kerr

10- Tom Brady