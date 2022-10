“Avrò tempo per tornare”: De Rossi infiamma i tifosi della Roma

Roma, le parole di De Rossi a margine del fischio finale della gara di Coppa Italia contro il Genoa. Ecco quanto dichiarato.

Erano in molti a pregustare un incrocio tra la Roma e la nuova Spal di Daniele De Rossi, in un incontro che sicuramente avrebbe catalizzato l’attenzione mediatica, ridestando una scia di ricordi solo apparentemente sopiti.

Ed invece l’avversaria della Roma agli ottavi di Coppa Italia sarà il Genoa, con i rossoblu che al Ferraris si sono imposti per 1-0 in virtù della rete messa a segno su rigore da Gudmundsson, al tramonto del primo tempo. I padroni di casa hanno fatto valere il maggior tasso tecnico, chiudendo i ferraresi nella propria metà campo soprattutto nei primi 45 minuti di gioco, con la compagine di De Rossi che ha riscontrato non poche difficoltà a carburare.

De Rossi e la Roma, l’annuncio del tecnico della Spal a fine gara

Tuttavia, il neo tecnico della Spal può essere sicuramente soddisfatto per l’atteggiamento tutt’altro che rinunciatario avuto dalla sua squadra nella ripresa. Di questo, e dell’incrocio sfumato con la sua Roma, ha parlato lo stesso De Rossi nell’intervista del post partita rilasciata ai microfoni di Mediaset. De Rossi ha lucidamente analizzato la gara, esternando il suo punto di vista sugli errori che hanno impedito ai suoi ragazzi di fare obiettivo pieno. Tutt Ecco le sue parole: “Mi dispiace aver perso, chiaramente abbiamo degli obiettivi chiarissimi a partire da sabato. Dobbiamo tirare fuori la testa, avrò tempo per tornare a Roma su una panchina o sull’altra.”