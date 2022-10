Coppa Italia, UFFICIALE: l’avversaria della Roma

Roma, il campo di Marassi ha sentenziato proprio in questi minuti. Affronteranno i giallorossi agli ottavi di Coppa Italia.

Quest’ultima rappresenta da anni un obiettivo della Roma e di tante altre big, consapevoli del valore di un trofeo in grado di acuire il lustro di una stagione e rimpolpare una bacheca con una coppa storicamente importante e non proprio semplicissima da alzare al cielo. Dopo la grande tradizione giallorossa in questo iter, soprattutto sotto la gestione Spalletti, da più di un lustro essa è divenuta fautrice di delusioni o disillusioni.

Gli esempi sono numerosi, a partire da quel gol di Lulic nel tristemente iconico 26 maggio, felicemente vendicato a distanza di tempo con i fragorosi e meritati festeggiamenti dello scorso anno, passando per gli incroci con il Napoli o, recentemente, alla rotonda sconfitta di San Siro contro Inzaghi lo scorso anno.

A segno, in quell’occasione, l’incubo Dzeko e il da poco subentrato Sanchez, protagonista di una rete meravigliosa che spense definitivamente le speranze di una squadra che aveva comunque dato segnali di reazione. Senza pensare troppo al passato, riferiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti legati a quella che sarà la prossima avversaria dei giallorossi, ricordando un dettaglio non sfuggito ai più e che ha rappresentato negli scorsi giorni uno degli argomenti di maggiore interesse.

Coppa Italia, UFFICIALE: ecco chi affronterà la Roma a gennaio

Il riferimento è chiaramente alla presenza di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal, arrivata dopo l’esperienza plasmante con la Nazionale e il percorso seguito dallo storico 16 in quel di Coverciano, fondamentale per avviare un iter che Capitan futuro non ha mai nascosto di voler intraprendere dopo la parentesi da calciatore. In seguito allo 0-0 contro il Cittadella dello scorso fine settimana, gli emiliani sono arrivati in terra ligure per affrontare il Genoa in occasione dei sedicesimi di Coppa Italia.

Come noto, la vincente avrebbe affrontato la Roma di Mourinho, generando una certa attenzione soprattutto a chi abbia iniziato a immaginare un eventuale arrivo di Daniele sul prato dell’Olimpico da mister avversario. Il campo di Marassi, sede dell’importante vittoria della Roma ieri pomeriggio contro la Sampdoria, ha dato proprio in questi minuti il suo responso.

De Rossi è infatti caduto di fronte agli uomini di Blessin, impostisi per 1-0 grazie ad un rigore concretizzato da Gudmundsson nel primo tempo.