Roma, il grande ex non ha dubbi su Mourinho: “Non può farlo”

Roma, lo storico ed iconico ex Inter ha così parlato del non meno emblematico Mourinho, ormai da più di un anno all’ombra del Colosseo.

Ci sono dei giocatori e degli allenatori che non possono essere commisurati. Parola dello stesso José, bravo sin da subito a mettere le cose in chiaro in quella che fu la sua presentazione alla stampa nel luglio 2021. Tanti gli esempi usati dallo Special One in quell’occasione, in seguito ad una domanda che aveva paragonato l’operato del portoghese a quello del neo-vincitore Antonio Conte in quel di Milano. Senza scomodare nuovamente persone come Herrera o Liedholm, basti il ricordo di quanto sentenziato da Mou per presentare lo storico ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti.

Un po’come Sensi a Roma o Berlusconi nella Milano rossonera, Moratti rappresenta certamente uno dei personaggi più emblematici della storia interista, alla luce delle tante soddisfazioni arrivate proprio sotto la sua presidenza, diverse delle quali giunte proprio durante la gestione nerazzurra di José Mourinho. In attesa di vedere a cos’altro porterà il suo operato a Roma, non si può infatti negare che i ricordi italiani più nobili del mister di Setubal siano legati a quanto fatto in Lombardia, matrice di un percorso già nobilissimo fino a quel momento e degnamente continuato lontano dall’Italia anche nella decade successiva.

Roma, annuncio Moratti su Mourinho e il club giallorosso

Trascorsa quest’ultima, mentre nella Capitale si alternavano traghettatori, dirigenti e allenatori giunti con forse aspettative troppo elevate, Mou alzava trofei, sollevava polemiche e anche qualche dubbio. Dopo di che, come nel più classico dei coup de thetare, ha fatto ritorno nella città più importante di quel Paese calcistico che non poche soddisfazioni gli aveva dato a cavallo tra le due decadi. Su quanto accaduto fin qui si è espresso il Massimo Moratti su citato, attualmente ancora legato al tecnico da un sincero rapporto amicale, ben memore anche del famoso triplete giunto proprio sotto la sua gestione presidenziale.

Questo l’estratto del suo intervento a Radio Kiss Kiss. “Mourinho si trova in una squadra che non può regalargli ogni calciatore che voglia, visto che la società deve stare attenta ai bilanci. Ha saputo adattarsi molto bene all’ambiente e a questa situazione e credo che stia vivendo un’esperienza piacevole“.