Roma-Napoli, il primo verdetto è senza appello

Roma-Napoli, arriva la prima sentenza sulla sfida tra Mourinho e Spalletti, in programma domenica prossima.

La partita tra giallorossi e campani ha da sempre un certo fascino, acuito ulteriormente dalla nobiltà assunta dalle due squadre in questi ultimi anni e dalle recenti e importanti contese che abbiano contraddistinto una dialettica che ha diverse volte, purtroppo, interessato non solo il calcio giocato. Restando unicamente sulle questioni di campo, riportiamo di seguito importanti informazioni che amplificano ancor di più il lustro di una partita attesissima da entrambe le parti.

Attualmente separate da soli quattro punti, le compagini di José e Luciano hanno fatto bene. C’è da ammettere la partenza sprint e inattesa di Simeone e colleghi, distintisi per un calciomercato importante ma molto meno appariscente rispetto a quello della Roma, conseguenza del quale è stata una certa sfiducia da parte del club partenopeo nei confronti di De Laurentiis e colleghi. Le crescite esponenziali dei diversi giocatori di Spalletti, unitamente ai nobilissimi arrivi delle ultime settimane di mercato, hanno però permesso al certaldino di allenare una squadra in grado di dare non poche soddisfazioni ad una platea calda come quella campana.

Roma-Napoli è già iniziata: la classifica parla chiaro

La vera e propria prova del nove sarà certamente la partita di domenica sera, mettente di fronte due compagini attrezzate e intenzionate a lottare fino alla fine per obiettivi attualmente diversi ma comunque simili. Nessuna ha infatti mai avuto l’obbligo di vincere uno scudetto ma i recenti risultati sembrano quasi obbligare il Napoli ad anelare al mantenimento della prima posizione. Discorso diverso invece per la Roma, quarta in classifica e fautrice di importanti vittorie, meno rotonde o appariscenti di quelle azzurre ma non per questo meno nobili.

Vedremo domenica quello che sarà la sentenza di un prato che ha visto lo scorso anno annullarsi a vicenda in occasione del doppio incrocio di Serie A. Intanto, non sfugga il dato riferito dalla pagina ufficiale di SerieA xG, inerente gli Expected Points. Definiti come indicatori dei punti che una squadra avrebbe dovuto aspettarsi di ottenere in una partita in base alle opportunità di punteggio (xG) create e concesse. In base a questa stima, la Roma avrebbe dovuto attualmente vantare la cima della classifica, seguita proprio dal Napoli di Spalletti e le due milanesi.