Lavori nuovo Stadio Roma, data ufficiale ed investimento monstre

Nuovo Stadio Roma, l’annuncio di Massimiliano Umberti inerente l’impianto che ospiterà le prossime gare dei giallorossi.

Il processo di internazionalizzazione del brand Roma passa inevitabilmente da diversi passaggi. I Friedkin, sotto questo punto di vista, hanno dimostrato di avere le idee molto chiare. Non solo affidando l’area tecnica ad un allenatore che ha fatto dei successi fuori dai confini nazionali il proprio marchio di fabbrica, ma avviando anche tutta una serie di iniziative che non sono passate in sordina.

Sotto questo punto di vista, la questione legata alla costruzione del nuovo Stadio che sorgerà a Pietralata rappresenta un turning point di indicibile importanza. La nuova proprietà statunitense vuole affrettare i tempi e regalare ai propri tifosi quella che sarà la nuova dimora dei giallorossi. Tutto lascia presagire che i lavori per il nuovo impianto possano cominciare a stretto giro di posta. Alle dichiarazioni rilasciate dall’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia – che aveva dichiarato l’intento dell’amministrazione di accelerare i passaggi burocratici – hanno fatto seguito le parole di Massimiliano Umberti.

Nuovo Stadio Roma, l’annuncio di Massimiliano Umberti

Umberti – presidente del IV Municipio – così si è espresso nel corso della trasmissione “La Repubblica del Gabbiano”: “Si inizierà nel 2024: l’obiettivo è quello di avere uno stadio polifunzionale. Si tratta di un investimento da oltre 500 milioni di euro. Far scappare un’opportunità del genere sarebbe da pazzi, nel IV municipio un investimento di questo tipo non si è mai materializzato. Ora come ora non vedo elementi che possano in un certo senso fermare il progetto. (…) Vogliamo a tutti i costi la realizzazione dello stadio, che può portare a sistemare anche un pezzo di città.”