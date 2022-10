Calciomercato Roma, contatti per gennaio: il Barcellona anticipa anche la Juve

Calciomercato invernale sempre più vicino e nonostante i contatti con la Roma per gennaio il Barcellona anticipa tutti, anche la Juventus

Il calciomercato non si ferma mai, soprattutto in una stagione anomala come questa, che vedrà i campionati fermarsi a metà novembre per l’inizio del Mondiale in Qatar. In casa Roma ovviamente si inizia già a pianificare qualche mossa per quando a gennaio aprirà la sessione invernale per i trasferimenti, che durerà un mese e permetterà a Tiago Pinto di rinforzare la rosa di Mourinho.

Nel mirino dei giallorossi da tempo c’è una vecchia conoscenza di José Mourinho. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus, ma ad anticipare tutti potrebbe essere il Barcellona, nonostante i contatti con Tiago Pinto per gennaio siano già avvenuti.

Calciomercato Roma, Dalot priorità del Barcellona per gennaio: anche al Juve al tappeto

Il futuro di Diogo Dalot torna a essere un’incognita. Il terzino del Manchester United è nel mirino della Roma già dalla scorsa estate e Tiago Pinto avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage. Il contratto con i ‘Red Devils’ scadrà il prossimo giugno 2023, ma per Ten Hag è tornato a essere una prima scelta collezionando 13 presenze da titolare in questo avvio di stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus, ma ad anticipare tutti potrebbe essere il Barcellona.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, il club catalano avrebbe inserito Dalot tra le priorità per il calciomercato di gennaio. Infatti il Barcellona sarebbe disposto a non aspettare la scadenza del contratto a giugno, cosa che potrebbe portare all’apertura del Manchester United per non perderlo a zero, mettendo però fuori causa Juventus e Roma.