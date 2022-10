L’avvio di stagione per gli attaccanti della Roma non è stato esaltante. Dybala a parte, in termini di gol la resa è stata deludente: da Abraham e Belotti ci si attende molto di più, mentre per Shomurodov le occasioni sono ormai terminate e potrebbe partire già a gennaio. Intanto c’è un indizio in quota dal passato per l’attaccante del futuro.

