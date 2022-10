Calciomercato Roma, niente rinnovo: testa a testa con la Juventus

Juventus e Roma pronte a sfidarsi per un obiettivo in comune: attenzione perché l’alleanza potrebbe saltare

Si iniziano ad accendere sin da ora le sfide per le prossime sessioni di calciomercato. Con il Mondiale a novembre che interromperà i campionati in tutto il mondo, le società daranno il via in anticipo alle trattative, aspettando l’apertura ufficiale del calciomercato invernale a gennaio. In casa Roma ci sono alcuni reparti che vanno inevitabilmente rinforzati e uno di questi è la difesa.

I giallorossi da tempo hanno nel mirino un difensore in scadenza di contratto, ma il duello potrebbe essere con la Juventus. Anche i bianconeri sarebbero interessati al centrale, ma l’alleanza con il club potrebbe saltare.

Calciomercato Roma, Juventus su Ndicka: l’alleanza con l’Eintracht può saltare

Il futuro di Evan Ndicka rimane un mistero ancora tutto da risolvere per l’Eintracht Francoforte. Il contratto del difensore con il club tedesco scadrà il prossimo giugno 2023, ma non sembrerebbero esserci i presupposti per il rinnovo. Da tempo Ndicka è nel mirino della Roma, che avrebbe sicuramente bisogno di un rinforzo tra i centrali di difesa.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ anche la Juventus continua a osservare con interesse il difensore francese, per il quale il testa a testa potrebbe essere proprio con la Roma. I bianconeri potrebbero far leva sul prestito di Luca Pellegrini e i buoni rapporti con il club tedesco, ma l’inserimento della Roma potrebbe far saltare questa sorta di ‘alleanza’. Già da gennaio i due club potrebbero tentare di strappare un accordo col giocatore in scadenza in vista del prossimo calciomercato che ci dirà la verità sul futuro di Ndicka, qualora il club non riuscisse a monetizzare prima la sua uscita.