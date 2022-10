Calciomercato, Roma superata: ‘scippo’ Juve

Calciomercato che inizia già ad accendersi e la Juventus potrebbe ‘soffiare’ alla Roma un difensore durante la prossima sessione estiva

Il calciomercato estivo per la Roma ha rappresentato un importante occasione per rinforzare la rosa di José Mourinho con importanti nuovi arrivi. Dybala, Matic, Wijnaldum, Camara, Celik e Belotti i nomi nuovi messi a disposizione del tecnico portoghese per questa nuova stagione. Certo gli infortuni non hanno aiutato, con Wijnaldum e Dybala che rivedremo solamente a gennaio.

Nel frattempo Tiago Pinto è già al lavoro per le prossime sessioni di calciomercato, con la Juventus pronta a inserirsi per un giocatore che era nel mirino della Roma e non solo.

Calciomercato, Pavlovic nel mirino della Juventus: interessava anche alla Roma

La situazione della Juventus in questo inizio di stagione è certamente disastrosa. I bianconeri infatti stanno deludendo sia in campionato che in Champions League, dove sono praticamente fuori ormai. Così la società juventina è già al lavoro per il prossimo futuro, iniziando a pianificare le mosse di calciomercato per colmare le lacune della rosa di Allegri.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe messo nel mirino Strahinja Pavlovic, difensore centrale classe 2001 del Salisburgo. Il difensore interessava anche alla Roma quando militava nel Partizan. Inoltre fu molto vicino anche alla Lazio, non superando però le visite mediche e trasferendosi al Monaco. Adesso a tornare sul centrale serbo è la Juventus, anche se farebbe comodo anche alla Roma. La trattativa però potrà entrare nel vivo solo l’estate prossima, per la questione legata ai posti extracomunitari in rosa.