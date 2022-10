Infortunio Immobile, “4 anni di stop”: l’errore Mondiale diventa virale

Infortunio Immobile e ‘sentenza’ sullo stop dall’Inghilterra. “Rientro fra 4 anni“, tutti gli aggiornamenti.

Quella fin qui affrontata è stata una parentesi stagionale ricca di similitudini in casa Roma e Lazio. Accomunate da una speranza catalizzata lo scorso anno dai nobili arrivi di Mourinho e Sarri, le due compagini capitoline sono state protagoniste di una rivalità ancora più accesa in quest’ultimo periodo, alla luce dei nomi altisonanti sulle due panchine e di una corsa in campionato che ad oggi, proprio come l’anno scorso, le vede separate da pochissimi punti.

L’imposizione davanti ai giallorossi da parte di Immobile e colleghi durante la passata stagione fu semplicemente una cifra di superiorità percepita come tale solo nella parte biancoceleste della Capitale, sede in quello stesso periodo di festeggiamenti per un vero e proprio trionfo, nobile quanto necessario per strappare lo stesso pass dei “cugini” per l’accesso all’Europa League. Restando sul presente, come dicevamo, si è fin qui assistito ad un cammino pressoché simile, con i giallorossi attualmente a quota 22 e i “cugini” alle spalle ma distanti un solo punto, dopo il pareggio senza reti contro l’Udinese.

Ad avvicinare i due mondi, in queste ultimissime settimane, è stata però anche un’altra questione, tutt’altro che trascurabile. Al netto delle difficoltà palesate da ambedue nella competizione europea su citata e che mette sia Sarri che Mou in una posizione abbastanza scomoda a livello continentale, non si sottovaluti nemmeno la questione infortuni.

Infortunio Immobile ed errore virale in Inghilterra: “fuori per 4 anni?”

Quanto capitato a Wijnaldum prima e a Zaniolo, Kumbulla, El-Shaarawy, Zaniolo, Karsdorp e Celik poi garantisce certamente un triste vantaggio alla Roma, reduce anche dal recente quanto importante e doloroso fermo di Paulo Dybala. Quest’ultimo rappresenta certamente l’elemento più emblematico e importante della squadra insieme a Pellegrini e l’infortunio ottenuto contro il Lecce permette di “paragonarlo” a quel Ciro Immobile uscito anzitempo proprio la scorsa domenica contro i bianconeri friulani.

La sentenza circa il rientro del 17 è arrivata in mattinata e ha restituito non nobilissime notizie ai tifosi della Lazio. Non sfugga però su tal fronte l’ironia palesata da Robbie Fowler su Twitter in queste ore. L’ex calciatore ha infatti scritto: “Deve esserci un errore… fuori per quattro anni?“. Didascalia dal significato ben chiaro se apposta alla fotografia pubblicata dal su citato e ritraente una schermata Sky Sports nella quale si legge in primo piano la notizia secondo la quale Immobile sarebbe in dubbio per il Mondiale dopo l’infortunio rimediato.