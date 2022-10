Roma-Lazio, UFFICIALE: Immobile salta il Derby, lungo stop per il bomber

Ciro Immobile dopo l’infortunio contro l’Udinese si è sottoposto agli esami strumentali. Ufficiale: salta il derby

Sarà un ultimo mese di fuoco prima della pausa per il Mondiale in Qatar. La Roma è attesa da ben otto partite in un solo mese tra campionato ed Europa League. Tra le più importanti ovviamente ci sono: il big match di domenica contro la capolista Napoli e il derby contro la Lazio in programma il prossimo 6 novembre alle ore 18. La Roma è già certa dell’assenza di Paulo Dybala per entrambe le partite, ma anche in casa Lazio le notizie non sono buone.

Infatti domenica contro l’Udinese si è fermato Ciro Immobile, costretto a lasciare il campo alla mezz’ora del primo tempo per un problema muscolare. Oggi il capitano biancoceleste ha effettuato gli esami strumentali che hanno confermato le sensazioni negative. Salta il derby, è ufficiale.

Roma-Lazio, Immobile non ci sarà: ufficiale la lesione di secondo grado

Ha fatto intuire sin da subito la gravità dell’infortunio Ciro Immobile durante Lazio-Udinese. Il bomber biancoceleste si è fermato durante un’azione offensiva toccandosi subito il bicipite femorale. Questa mattina in Paideia Immobile ha effettuato gli esami strumentali ed è arrivata l’ufficialità.

Come riportato dal comunicato ufficiale del club, per Immobile si tratta di una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. Dunque dovrebbe trattarsi di un lungo stop che potrebbe prevedere il rientro in campo nel 2023 dell’attaccante, saltando ovviamente anche il derby contro la Roma.