Infortunio e “giallo” ufficiale: rientro contro la Roma

Infortunio ufficiale e stop prolungato. Costretto ancora ai box, possibile rientro proprio contro la Roma. A seguire il comunicato ufficiale e gli ultimi aggiornamenti.

Non si sta rivelando un periodo facile sul fronte infortuni per plurime realtà del nostro campionato, sovente protagoniste di nobili e reiterati stop da parte di calciatori più e meno importante. Non si tratta sempre di situazione traumatiche (in pieno stile Wijnaldum, per intenderci) ma anche di problematiche muscolari che hanno nel recente passato catalizzato anche discussioni e confronto di posizioni circa quella che può essere l’ingerenza di una preparazione diversa.

Come evidenziato dal primo momento, quella in corso rappresenta una stagione singolare nel suo carattere di novità, essendo contraddistinta dalla caduta in medias res del Mondiale in Qatar, il secondo a non vedere l’Italia coinvolta dopo la disavventura degli Azzurri contro la Macedonia. Restando però al presente e, soprattutto, al mondo Roma, ricordiamo come all’ombra del Colosseo sia stata quest’oggi una giornata importante e significativa. Gli esami strumentali cui si è sottoposto Immobile non hanno certamente rincuorato la sponda biancoceleste, in vista di un derby attesissimo e fissato al 6 novembre.

Nuovo infortunio per Maignan e rettifica Milan: può rientrare contro la Roma

A suscitare una certa attenzione sono poi state le notizie giunte in questi minuti relative alle condizioni del portiere del Milan, Mike Maignan, fermo già da tempo ai box per una problematica al polpaccio destro che ha portato Pioli a puntare su Tatarsanu in queste ultime settimane. Il miglior portiere della passata stagione, tante volte decisivo per i rossoneri, sembrava essere in una fase di riavvicinamento al rientro, rallentata però da un problema annunciato ufficialmente direttamente dal club.

Il Milan ha infatti comunicato, con tanto di rettifica, una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra, la stessa che lo stava tenendo fermo in quest’ultimo periodo. In un primo momento da Via Aldo Rossi avevano scritto: “Mike Maignan ha riportato una lesione del muscolo soleo della gamba destra. Il portiere verrà rivalutato tra dieci giorni”, salvo poi rettificare come suddetto.

Una notizia non proprio brillante per il mondo rossonero, attendente da tempo un recupero ormai prossimo e che, come evidenzia Sky Sport, potrebbe portare il francese a rientrare direttamente nel 2023. Subito dopo il Mondiale, l’8 gennaio, il Milan affronterà la Roma. Vedremo se sarà la prima partita di Mike dopo lo stop oppure no.