Roma, Sabatini lancia Mourinho: “E’ da scudetto. Alcune definizioni mi fanno schifo”

L’ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, esce allo scoperto sul tecnico della Roma José Mourinho e non solo

La stagione della Roma fino ad ora sta vivendo alti e bassi che hanno portato i giallorossi al quarto posto in campionato al momento, a meno quattro dal Napoli capolista. Proprio la squadra di Spalletti sarà la prossima avversaria di Mourinho domenica sera, in un big match che può valere tanto per le ambizioni di entrambe le squadre.

A incontrarsi saranno anche Spalletti e Mourinho, due allenatori simili sotto alcuni punti di vista. Proprio di questo ha parlato l’ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, che oltre a soffermarsi su Mourinho ha analizzato anche il momento di un altro protagonista giallorosso.

Sabatini su Mourinho e Smalling: “Roma da scudetto, l’inglese è irrinunciabile”

La Roma è attesa da un big match fondamentale per il cammino in campionato in questa prima parte di stagione, ovvero quello contro il Napoli. Ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, l’ex direttore sportivo giallorosso, Walter Sabatini, ha parlato del tecnico della Roma, José Mourinho, affermando: “Fa dipendere il proprio club da sé stesso. Non so cosa sarebbe la Roma senza Mourinho. Gioca un calcio diverso, che può essere chiamato freddo, cinico, aggettivi che mi fanno un po’ schifo e non sanno niente. È quarto e dunque da scudetto. Chi ci arriva se la gioca fino alla fine. Inoltre gli mancano Dybala e Wijnaldum, che poi recupererà”. Poi esalta Chris Smalling affermando: “È irrinunciabile, strozza le linee, aggredisce il probabile rifinitore, va a stracciare gli avversari e poi se capita fa anche gol. Anche su questo c’è la mano di Mourinho”.