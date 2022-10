Roma, doppia missione in vista di gennaio

La pausa per il Mondiale si avvicina e la Roma si prepara a una doppia missione in vista del rientro a gennaio

La stagione quest’anno è sicuramente anomala, con il Mondiale che si giocherà tra novembre e dicembre, cosa mai successa prima nella storia. Purtroppo in Qatar non volerà la Nazionale italiana, ma molti membri della Roma e delle squadre di Serie A partiranno con le loro Nazionali. Nel frattempo la Roma ha deciso che durante la lunga pausa partirà per una tournee in Giappone.

Quella in Asia però non sarà l’unica tappa della Roma fuori dall’Italia a dicembre. Infatti i giallorossi sembrerebbero aver deciso di aggiungere una nuova tappa dove si ripeterà la preparazione atletica in vista della seconda parte di stagione.

La Roma torna in Portogallo: dieci giorni in Algarve e tre amichevoli

Una settimana in Giappone per la prima volta dopo 18 anni per la Roma. I giallorossi infatti dal 22 al 29 novembre voleranno in Giappone per la EuroJapan Cup, dove la squadra di Mourinho affronterà il Nagoya Grampus e lo Yokohama F. Marinos. Queste però non saranno le uniche amichevoli che giocherà la Roma.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, dopo la tournee in Giappone il tecnico José Mourinho vorrebbe aggiungere un’altra tappa in Portogallo per i giallorossi. Tornando in Algarve Mourinho vorrebbe fare un richiamo della preparazione atletica in vista del ritorno in campo a gennaio. Il periodo in Portogallo potrebbe andare dal 5 al 15 dicembre, durante il quale si giocherebbero anche tre amichevoli. Un’occasione importante per la Roma per mantenere la forma durante la sosta e magari recuperare anche qualche infortunato.