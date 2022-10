Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: spiraglio per il rinnovo

Il prolungamento del contratto potrebbe arrivare nei mesi invernali quando ci sarà il calciomercato, con la Roma alla finestra

Tra circa un mese tutti i campionati saranno fermi per permettere ai giocatori interessati di andare al Mondiale in Qatar. Sono tante le Nazionali che sono rimaste fuori dai giochi, tra cui l’Italia, che ha mancato una clamorosa qualificazione contro la Macedonia del Nord. Il paese della Penisola balcanica ha eliminato gli Azzurri nella semifinale di spareggio, per poi essere eliminata dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Un risultato che ha lasciato perplessi tutti gli appassionati di calcio, che non si aspettavano di vedere i campioni d’Europa in carica mancare all’appuntamento calcistico più importante.

Visto questo grande stop che va da metà novembre a gennaio, tutte le squadre si stanno preparando per organizzare la preparazione atletica, per affrontare al meglio il resto delle partite da fare nel nuovo anno. Circa due terzi dei tornei si giocherà nel 2023 e il numero di gare ravvicinate resta comunque alto. Per arrivare il più preparati possibile a questi appuntamenti, tutti i direttori sportivi e uomini di mercato si stanno attivando per concludere qualche trattativa. Anche Tiago Pinto si sta muovendo per migliorare la rosa a disposizione di Mou. Nelle ultime ore, però, sono arrivate alcune dichiarazioni che hanno allontanato un obiettivo di calciomercato della Roma.

Calciomercato Roma, Ancelotti lascia uno spiraglio per Asensio

In passato Marco Asensio era finito nel mirino della Roma, così come di altre squadre di Serie A. Sul suo futuro, però, ha aperto uno spiraglio Carlo Ancelotti, che ha annunciato come l’ex Maiorca sia un giocatore del club e anche se ha giocato poco, quando lo ha fatto è sempre stato determinante. Poi, il tecnico italiano ha continuato parlando della situazione contrattuale dell’attaccante, che non è stata discussa perché Asensio è un su giocatore di fiducia. Il prolungamento, verrà discusso dopo il Mondiale. Una frase che ha allontanato le pretendenti al ragazzo.