Calciomercato Roma, non è ancora finita: “Via per 70 milioni”

Calciomercato Roma, nonostante abbia da poco firmato il rinnovo di contratto, il suo futuro è tutto da scrivere.

Dopo un inizio un po’ altalenante anche il centrocampo si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista nello scacchiere tattico giallorosso. Contro la Samp, ad esempio, uno dei migliori in campo è risultato essere Bryan Cristante, che è sembrato più a suo agio con Camara.

Il rodaggio a frequenze sempre più alte dell’ex centrocampista dell’Olympiacos potrebbe rappresentare un turning point importante per le strategie di Mou per la zona nevralgica del campo, offrendo un ventaglio di alternative piuttosto importanti. Tutto questo al netto dell’assenza di Wijnaldum, che non può assolutamente passare sotto silenzio: l’olandese – assieme a Paulo Dybala – rappresenta il vero fiore all’occhiello della sessione estiva giallorossa di calciomercato. Ciò non toglie, però, che Pinto possa decidere di puntellare nuovamente la zona nevralgica del campo con acquisti funzionali al progetto tecnico dello Special One.

Calciomercato Roma, Agbonlahor a sorpresa: “Douglas Luiz? Potrebbe essere ceduto”

Il profilo di Douglas Luiz non è ancora uscito dai radar. Sebbene il centrocampista brasiliano abbia da pochi giorni apposto al firma sul suo nuovo contratto con l’Aston Villa, firmando il prolungamento con il club di Birmingham, una sua cessione in estate non è da escludere. Chiaramente Gerrard punta molto su di lui, ma il fatto che i The Villans si siano resi protagonisti di un inizio di stagione tutt’altro che esaltante potrebbe chiaramente aprire nuovi scenari a sorpresa.

A suffragare quest’ipotesi ci ha pensato lo stesso Gabby Agbonlahor. Il record-man dell’Aston Villa ha parlato in un’intervista rilasciata al portale Football Insider, svelando dettagli piuttosto interessanti. Ecco le sue parole: “A volte in quanto club non hai scelta. Anche se magari non sei intenzionato a far firmare un nuovo contratto, sei costretto ad accontentarlo per evitare una sua partenza gratis. A volte i contratti possono nascondere ciò che sta realmente accadendo. In estate, Douglas Luiz potrebbe essere ceduto, ma invece di 20 milioni di sterline potrebbero essere necessari 50 o 60 milioni di sterline.”