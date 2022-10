Calciomercato Roma, annuncio e “futuro in Premier”: 30 milioni non bastano

Calciomercato Roma, futuro in Premier o Bundesliga e annuncio del diretto interessato. Anche 30 milioni diventano pochi, ecco cosa sta succedendo.

Stiamo assistendo ad una prima parte di stagione ricca di eventi e abbastanza emozionante da diversi punti di vista. Basti pensare a quelle che sono state le sorprese Udinese e Atalanta, con gli uomini di Gasperini distintisi per un cammino che nessuno credeva poter essere così importante dopo le delusioni dello scorso anno. Ancor più ammirevole l’iter degli uomini di Sottil, fautore della prima sconfitta di Mourinho nel corso di questo campionato e fin qui più che bravo a tener testa ad altre importanti realtà di Italia.

Restando però al solo mondo Roma, non si può nascondere il fatto che la strada tracciata da Mourinho sia stata fin qui chiara. Un po’come accaduto lo scorso anno e nel pieno rispetto di un modus operandi che ormai contraddistingue da anni lo Special One, i giallorossi hanno manifestato l’anelito al voler perseguire il risultato, piuttosto che la prestazione. Soprattutto in una fase complicata dai numerosi assenti per infortunio, Pellegrini e colleghi non hanno cercato dunque di “giocare bene” quanto, piuttosto, lottare al fine di agguantare quante più vittorie possibili prima di una sosta per il Mondiale che potrà essere anche salvifica da alcuni punti di vista.

Calciomercato Roma, Traoré non si nasconde sul futuro: coinvolto anche Frattesi

Dopo la sosta in Qatar, infatti, Mou spera di poter avere a disposizione i tanti giocatori che ha coccolato e seguito nel corso di quest’estate e la cui assenza, più o meno prolungata, si è fatta sentire non poco. Resta certamente la curiosità relativa a quelle che potranno essere le contromisure sul mercato da parte di Tiago Pinto e colleghi a inizio 2023, ma è innegabile che i veri e propri acquisti potranno essere soprattutto gli anelati rientri di Paulo e Georginio.

Intanto, indipendentemente da quelle che saranno le scelte di Tiago sul mercato, giungono importanti aggiornamenti da parte di Calciomercato.it, basati anche sulle dichiarazioni di Hamed Junior Traore alla “Gazzetta di Modena”. Il neroverde ha infatti dichiarato: “Sento di stare in una squadra importante e mi vedo bene qui ma non nego che apprezzerei anche un’esperienza all’estero. In base alle mie caratteristiche, mi rivedo soprattutto in Premier League o Bundes”. Un annuncio chiaro e che tocca anche Roma, Juventus e Inter.

Alla luce di una possibile cessione dell’ivoriano, Carnevali potrebbe verosimilmente alzare ancor di più l’asticella per Davide Frattesi, centrocampista a lungo corteggiato anche in quel di Trigoria e per il quale gli emiliani hanno sempre chiesto una cifra pari ai 30 milioni di euro. Se davvero si concretizzasse la cessione dell’esterno, i neroverdi non avrebbero più urgenza di vendere, complicando ancor di più il piano di chi, come Pinto, abbia da tempo messo nel mirino un calciatore cresciuto proprio all’ombra del Colosseo.