Calciomercato Roma, blitz folgorante: Juve travolta in una mossa

Calciomercato Roma, importante indiscrezione che trapela dall’Inghilterra: il ribaltone che fa saltare il banco.

Nelle ultime settimane la Roma di José Mourinho ha ritrovato quella compattezza difensiva che si è rivelato uno degli ingredienti della vittoria della Conference League. I giallorossi hanno alzato nuovamente il muro: anche contro la Samp, ad esempio, Smalling e compagni non hanno rischiato nulla al cospetto delle bocche da fuoco blucerchiate.

Merito soprattutto dell’abnegazione profusa in fase di non possesso, certo. Oltre ad una difesa sempre più solida – con Smalling leader indiscusso – anche il centrocampo sta assicurando filtro e dinamismo. Sotto quest’ottica, Camara in punti di piedi si sta ritagliando un ruolo importante, anche perché per caratteristiche l’ex Olympiacos è un mediano sui generis per lo scacchiere capitolino. Spostando nuovamente il focus sul reparto arretrato, è chiaro che Pinto proverà a cogliere eventuali occasioni di mercato che potrebbero presentarsi.

Calciomercato Roma, l’Arsenal irrompe per Ndicka: blitz a gennaio

Uno dei profili sondati con attenzione dalla Roma è quello di Evan Ndicka. Il centrale francese in forza all’Eintracht Francoforte è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023, che non è stato ancora rinnovato. Il classe ’99 fa gola a diversi club italiani: anche Milan e Juventus, infatti, hanno effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno. Ndicka, però, ha molto mercato in Spagna e non solo.

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, infatti, anche l’Arsenal avrebbe messo nel mirino il forte centrale transalpino. I Gunners – che occupano al momento il primo posto in Premier League – potrebbero puntellare ulteriormente l’organico già a gennaio. I londinesi vorrebbero comporre una linea difensiva tutta tecnica e qualità, con Ndicka che eventualmente farebbe coppia con Gabriel. L’Arsenal potrebbe anticipare la concorrenza preparando un blitz a gennaio, per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo. A riferirlo è “Evening Standard”.