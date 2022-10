Roma-Napoli, incubo squalifica e allarme Derby, che sarà la prossima partita in casa della squadra di Mourinho

Incubo squalifica, almeno secondo quanto riportato da Il Tempo in edicola questa mattina. Un problema che non riguarda un giocatore della truppa d Mourinho ma la Curva Sud, il cuore dei tifo della Roma. Una Curva che segue la squadra dappertutto e lo fa con un amore incondizionato oltre che con numeri davvero da capogiro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa potrebbe succedere secondo il quotidiano romano.

Al momento è ancora in vigore la diffida – sospesa fino al prossimo 2 novembre – che era stata decisa dal giudice sportivo dopo la gara contro il Milan della passata stagione che era stata comminata per punire i cori razzisti rivoli a Ibrahimovic e Kessié. Una spada di Damocle che pende sui tifosi.

Roma-Napoli, incubo squalifica

In questo senso – con il derby che sarà la prossima partita in casa della squadra allenata da Mourinho – preoccupa anche il fatto che dopo la gara contro la Samp a Genova alla Roma è stata comminata una multa per alcuni cori discriminatori cantati dai tifosi della Roma rivolti proprio ai napoletani. Il quotidiano sottolinea inoltre che non è facile stabilire se un eventuale “coro di discriminazione territoriale possa essere ritenuto dal Giudice Sportivo sufficiente per far scattare la chiusura della Curva Sud”, provvedimento che invece sarebbe automatico nel caso in cui venissero rivolti degli insulti razzisti nei confronti di alcuni giocatori della squadra allenata da Spalletti.

Insomma, massima attenzione e Curva che dovrà solamente fare il proprio lavoro, quello che ha sempre fatto fino al momento, e cioè aiutare la squadra in una partita che è sicuramente uno snodo fondamentale della stagione. Su questo non ci piove.