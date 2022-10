Roma-Napoli, ribaltone Mourinho: fedelissimo fatto fuori

Roma-Napoli, in vista della gara contro la capolista possibile ribaltone di Mourinho. Un fedelissimo fatto fuori

Fino ad un paio di settimane fa si parlava soprattutto di quello che era stato un impatto quasi nullo del giocatore sull’avvio di stagione della Roma. Poi una buona prestazione in Europa League con conseguente maglia da titolare in campionato. Adesso potrebbe arrivare la conferma definitiva nella gara più importante della stagione, quella contro il Napoli capolista di Luciano Spalletti, che domenica pomeriggio si presenterà all’Olimpico.

Sarà una sfida affascinante non solo per quello che recita la classifica, ma anche e soprattutto perché contro gli azzurri si capirà quello che è il vero valore della squadra giallorossa, al momento quarta in classifica, che sogna un piazzamento Champions alla fine della stagione. Una prestazione importante potrebbe dare ulteriori consapevolezze ad una squadra che sta crescendo soprattutto sotto l’aspetto caratteriale. E, in tutto questo, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Mourinho si potrebbe affidare a quel giocatore che in una sola settimana sembra aver dato una svolta alla propria stagione.

Roma-Napoli, Camara dall’inizio: Matic fatto fuori

Camara ha dato l’impressione di aver concluso il suo periodo di apprendistato. Contro la Sampdoria in campionato ha fatto vedere tutte quelle che sono le caratteristiche che hanno spinto Pinto a prenderlo per andare a coprire il buco lasciato dall’infortunio di Wijnaldum. E allora Mourinho potrebbe anche riproporlo dall’inizio contro gli azzurri in quel 3-5-2 che dovrebbe essere riconfermato. A fargli spazio dovrebbe essere un fedelissimo dello Special One, quel Matic arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Manchester United che adesso sembra aver perso il posto nelle gerarchie. Non è una decisione definitiva ovviamente, ma un indizio su quelle che potrebbero essere le scelte di Mou da qui alla sosta. In attesa ovviamente del rientro di Gini.