Roma, promozione UFFICIALE per Zalewski

Riflettori puntati su Nicola Zalewski in casa Roma, autentica rivelazione della scorsa stagione in giallorosso. L’esterno è pronto a tagliare il traguardo.

E’ la stagione della conferma per Nicola Zalewski, sorpresa clamorosa nel primo anno di José Mourinho come allenatore della Roma. Dal suo esordio in avanti l’esterno cresciuto nelle giovanili giallorosse si è conquistato sempre più spazio ed applausi. Il classe 2002 in campo sforna prestazioni da veterano ed il suo attaccamento alla maglia giallorossa è tanto autentico quanto profondo. Il numero 59 è stata una rivelazione dello scorso anno, soverchiando le gerarchie sulla corsia di sinistra. Ora si prepara a tagliare il prestigioso traguardo, c’è l’annuncio ufficiale.

Impossibile dimenticare la gioia e la commozione del ragazzo dopo aver vinto da protagonista la Conference League con la maglia della Roma. I tifosi ricorderanno il volto del ventenne, che nella magica notte di Tirana, intonava ‘Campo Testaccio’ sotto al settore romanista festante. Il classe 2002 ha scalato con velocità le gerarchie, diventando un punto di riferimento sulla corsia per José Mourinho che ultimamente lo ha anche schierato a destra causa emergenza. Il cambio di fascia non ha snaturato la qualità ed il talento del numero 59, nato a Tivoli da genitori di nazionalità polacca.

Roma, Zalewski vede il Mondiale: promozione ufficiale

L’esterno ha scelto di rappresentare la nazionale dei genitori, vestendo la maglia della Polonia e giocando a fianco di Lewandowski. Sono già sette le presenze con la nazionale maggiore polacca, che lo ha promosso ufficialmente verso i Mondiali di Qatar. La fedrazione polacca ha inserito il classe 2002 giallorosso nel gruppo dei 35 pre-convocati in vista del primo Mondiale che si disputerà nei mesi invernali nella storia del calcio. In attesa di scrivere nuove pagine d’amore con la maglia della Roma, il gioiellino giallorosso può esultare per esser stato inserito in lista. Buona notizia che fa il palio con quella dell’inserimento nella Top 20 del premio Golden Boy.