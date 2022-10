Roma, ufficiale: la volata finale è con mister 1 miliardo di euro. Il talento i giallorossi ce lo hanno già in casa

Anno dopo anno, il premio organizzato da TuttoSport, il Golden Boy, guadagna sempre maggiore appeal. Un riconoscimento per i migliori giovani d’Europa che si mettono in evidenza e che cercano di esprimersi al meglio nei rispettivi club. Insomma, qualcosa di veramente importante che, quest’anno, tocca da vicino anche un talento della Roma.

Nei venti finalisti infatti c’è anche il nome di Zalewski: il nazionale polacco, ma nato in Italia, è uno dei punti fermi della squadra di Mourinho. Anche ieri sera contro il Betis in Europa League ha dimostrato tutto il suo valore. E ha dimostrato, inoltre, semmai ancora ce ne fosse bisogno, di meritare una maglia da titolare non solo quando si è in emergenza, ma anche e soprattutto quando la squadra è al completo. Imprescindibile.

Roma, ufficiale: la volata è con Gavi

Lo scorso anno il Golden Boy è andato a Pedri del Barcellona. Quest’anno, il favorito a quanto pare, è un altro elemento dei catalani: quel Gavi che ha rinnovato con la squadra allenata da Xavi e che ha una clausola rescissoria di un miliardo di euro. La volata finale, insomma, per Zalewski, è con quello che probabilmente diventerà uno dei più forti centrocampisti del Vecchio Continente.

Oltre al giallorosso nella lista finale ci sono quattro italiani: Gnonto, Miretti, Scalvini e Udogie (il terzo nel mirino della Roma sul mercato), oltre a Bellingham del Borussia Dortmund, Camavinga del Real Madrid e Musiala del Bayern Monaco. Sono questi che secondo il quotidiano torinese si contenderanno insieme a Gavi il premio finale. In poche parole sono i favoriti. Ma occhio alla sorpresa Zalewski che potrebbe piazzare un altro colpaccio.