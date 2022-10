Calciomercato, l’addio si allontana: “Roma seconda casa”

Calciomercato Roma, annuncio e ribaltone in vista della sessione invernale di trattative. L’addio si allontana: “Roma seconda casa”

Una dichiarazione d’amore che respinge anche le sirene di calciomercato in casa Roma. Il calciatore si è raccontato in una lunga intervista pubblicata da poco sul web. Ripercorrendo la propria carriera, dai primi calci al pallone ai palcoscenici internazionali, non è sfuggito l’annuncio che ridisegna il suo futuro e allontana l’ipotesi d’addio. José Mourinho spesso ha sottolineato come il gruppo giallorosso rappresenti per lui una famiglia, con il valore dell’empatia in primo piano, ed il calciatore gli fa eco. Ecco le parole al miele verso la Roma, una vera e propria “Seconda casa”.

La Roma è attesa da un big match fondamentale, domenica sera in casa contro il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti arriva lanciatissima allo stadio Olimpico. I partenopei non hanno ancora conosciuto sconfitte in stagione, riuscendo a raggiungere la vetta sia in campionato che in Champions League. La Roma ha un’occasione unica, quella di accorciare la distanza con la prima della classe, il Napoli capolista dista appena quattro punti in classifica. E tra i protagonisti della sfida potrebbe esserci anche un calciatore che fin qui ha trovato poco spazio, che allontana ufficialmente le voci di futura cessione con una dichiarazione al miele verso i colori giallorossi.

Calciomercato Roma, la dichiarazione d’amore di El Shaarawy

Riflettori accesi su Stephan El Shaarawy, tornato titolare nella Roma nell’ultima trasferta in Serie A. Dopo aver ritrovato il campo dal primo minuto, nella vittoria contro la Sampdoria, il Faraone si è raccontato in una lunga intervista concessa al sito 90min.com. L’attaccante di origini egiziane ha emesso una dichiarazione d’amore nei confronti del club giallorosso, che potrebbe allontanare definitivamente le ipotesi d’addio. Cosa rappresenta la Roma per El Shaarawy? “La Roma per me è stata una sorta di rinascita anche perché quando sono arrivato a Roma venivo da un periodo non facilissimo dopo l’esperienza al Monaco e mi hanno accolto come in una grande famiglia e io ho sempre esternato i miei sentimenti verso questa società, che è come una seconda casa, e questa gente.”