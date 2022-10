Roma-Napoli, ribaltone improvviso: è successo oggi

Roma-Napoli, ribaltone improvviso: è successo durante la seduta d’allenamento di oggi. Un mezzo sorriso per Spalletti

Tutto all’improvviso e a differenza di quanto vi avevamo raccontato precedente riportando quelle che erano le notizie di Cronache di Napoli. E la notizia questa volta è ufficiale, visto che è stato lo stesso club azzurro, nel report d’allenamento di oggi, a darne notizie. Un mezzo sorriso per Luciano Spalletti che potrebbe avere uno dei suoi punti cardine di questo avvio di stagione a disposizione.

Sì, parliamo del centrocampista Anguissa, che sta cercando di bruciare le tappe, e oggi ha lavorato parzialmente in gruppo, o almeno nella prima parte di seduta, prima di concludere la sua giornata lavorativa in maniera personalizzata. A due giorni quindi da Roma-Napoli, quell’elemento in grado di dare stabilità e certezze al reparto mediano del Napoli, potrebbe essere in campo nella sfida dell’Olimpico.

Roma-Napoli, Anguissa parzialmente in gruppo

Se per Rrahami in tempi sono lunghi e il difensore non ci sarà sicuramente, si sono accorciati e anche in maniera importante quelli dell’ex centrocampista del Fulham. Il giocatore, insomma, vuole esserci e Spalletti a meno di clamorosi colpi di scena, con un altro allenamento a disposizione domani, potrebbe anche inserirlo almeno nella lista dei convocati. Ora, il recupero come detto non è certo ma trapelano sicuramente quelle che sono delle sensazioni positive per il Napoli che potrebbe quindi ritrovare come detto un importante elemento in mezzo al campo.